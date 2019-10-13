Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию защитника Сергея Петрова, который получил травму в первом тайме отборочного матча Евро-2020 с Кипром. На 27-й минуте встречи хавбек хозяев Костас Лаифис сбил Петрова, угодив шипами в голень российского футболиста.

Сборная России показала рану на ноге Петрова после фола киприота

Армия и оружие США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в честь освобождения Риги в Москве МИД Латвии высказал негативное отношение к проведению в Москве салюта в честь 75-летия освобождения Риги совтскими войсками, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Глава Пентагона заявил, что США «не подписывались» воевать с Турцией Глава Пентагона Марк Эспер объяснил позицию США относительно вывода войск с границы между Сирией и Турцией.

Общество В Роспотребнадзоре сообщили о способах снижения риска развития рака Специалисты ведомства утверждают, что употребление в пищу красного мяса и мясной продукции существенно увеличивает риск развития колоректального рака.

Футбол Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».

Армия и оружие Россия усадила сирийцев и курдов за стол переговоров Представители сирийского правительства и возглавляемого курдами движения «Сирийские демократические силы» (СДС) сели за стол переговоров на российской авиабазе Хмеймим.

Происшествия В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.

Шоу-бизнес Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.

Игры Спидраннер прошёл GTA: San Andreas за 26 минут Grand Theft Auto: San Andreas — пятая игра серии GTA, которая вышла в 2004 году на PlayStation 2 и в 2005-м на PC.

Армия и оружие Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.

Происшествия В Киеве на улице застрелили человека В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.

Футбол УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.

Армия и оружие Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Политика Преемница Меркель выступила с заявлением о России и Крыме Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Шоу-бизнес Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.

Происшествия В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.