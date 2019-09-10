Сборная России по футболу показала, что осталось за кадром матча против национальной команды Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Видео появилось на YouTube-канале российской команды.

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