Футбол

Lenta.ruLenta.ruСборная России показала закулисье матча с Казахстаном

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Сборная России по футболу показала, что осталось за кадром матча против национальной команды Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Видео появилось на YouTube-канале российской команды.
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