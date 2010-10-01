Футбол
Sports.ruСборная России потерпела самое крупное поражение в отборе Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Сборная России проиграла сборной Бельгии (1:4) в квалификационном матче Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Кино
Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах
Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
Общество
Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца
В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки.
Шоу-бизнес
Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице
Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Политика
США ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Определились 16 из 24 участников Евро-2020
По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
Общество
Шопоголизм в интернете предложили признать психическим расстройством
Происшествия
В Сан-Диего пять человек, включая трех детей, погибли при стрельбе
Пять человек, включая трех детей, погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в субботу, сообщает телеканал Fox News.
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя.
Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
Индия провела пуск ракеты среднего радиуса действия «Агни-2», которая способна нести ядерный заряд, сообщили в стратегическом командовании страны.
Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
Футбол
Глава DFB: «Сборные Германии не будут играть там, где не соблюдают права женщин»
Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер озвучил позицию организации по поводу проведения матчей в странах, дискриминирующих людей.
Политика
Представитель Эрдогана: в Анкаре ожидают визит Путина в начале января
Турция ожидает визит президента России Владимира Путина в первых числах января 2020 года, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Армия и оружие
Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США
Наука
Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии
Учёные Университета Турку и Хельсинкского Университета исследовали генетические линии жителей Финляндии.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Шоу-бизнес
У дочери Гузеевой обнаружили две опухоли
Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Автоспорт
Квят озадачила потеря темпа в квалификации
В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Политика
Минюст США: Конгресс посягает на конституционные полномочия президента
О посягательстве законодательной власти США на исполнительную и нарушении конституционных полномочий президента заявил глава Министерства юстиции и Генеральный прокурор США Уильям Барр 16 ноября на страницах издания Washington Examiner.