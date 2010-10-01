Футбол

Sports.ruSports.ruСборная России потерпела самое крупное поражение в отборе Евро-2020

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Сборная России проиграла сборной Бельгии (1:4) в квалификационном матче Евро-2020.
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