Футбол
Sports.ruСборная России потерпела самое крупное поражение в отборе Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Сборная России проиграла сборной Бельгии (1:4) в квалификационном матче Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Нарышкин: Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ответные действия России на помилование в Литве осужденных по обвинению в шпионаже россиян будут зеркальными.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Политика
Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией
Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев
Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Экономика
Кремль урежет пенсии, если нефть упадет до $45 за баррель
Цены на нефть могут упасть на 30%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Общество
В Иране погиб человек в ходе протестов из-за роста цен на бензин
Один человек погиб в городе Сирджан на юге Ирана в ходе протестов из-за повышения цен на бензин, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Политика
Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон
Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Армия и оружие
Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400
ВВС Израиля, США и ряда европейский стран в рамках военных игр «голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Общество
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем
Рожденные под вашим знаком зодиака будут надеяться, что встретят свою вторую половинку за углом, что наступит примирение с любимым человеком.
Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта А321 «Уральских авиалиний» рассказал, почему перестал представляться пассажирам переда полетом.
Теннис
Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP
В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
Авто
Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку
Представители немецкого бренда заявляют, что силовая установка способна генерировать мощность 200 л.с. и при этом может поместиться в спортивной сумке.
Политика
Дональд Трамп отказался от просмотра слушаний по своему импичменту
Президент США Дональд Трамп не наблюдает за трансляцией первых открытых слушаний, проходящих в рамках процедуры его импичмента.
Авто
Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.