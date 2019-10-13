Сборная России повторила личный рекорд по продолжительности победной серии в официальных матчах. 13 октября национальная команда под руководством Станислава Черчесова нанесла разгромное поражение Кипру в выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

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