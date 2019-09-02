Футбол

Вести.RuВести.RuЧерчесов помирил Джикию и Оздоева

Перед началом тренировки футболисты поздравили с днем рождения главного тренера Станислава Черчесова и подарили Станиславу Саламовичу футболку с номером 56. Затем именинник подозвал к себе защитника "Спартака" Георгия Джикию и полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева.
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