Футбол

Вести.RuВести.RuЧерчесов помирил Джикию и Оздоева

Перед началом тренировки футболисты поздравили с днем рождения главного тренера Станислава Черчесова и подарили Станиславу Саламовичу футболку с номером 56. Затем именинник подозвал к себе защитника "Спартака" Георгия Джикию и полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева.
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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