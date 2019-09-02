Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная России поздравила с днем рождения Черчесова

Черчесову в понедельник исполнилось 56 лет. Игроки национальной команды поздравили тренера перед стартом первой тренировки в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против команд Шотландии и Казахстана и подарили футболку сборной с номером "56".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения и вручили ему подарок

Sport24.ru05:11

Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения на тренировке, журналисты подарили торт (видео)

Sportbox.RU05:21

Игроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения

Чемпионат05:25

Футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения

ТАСС05:16

Журналисты поздравили Черчесова

Спорт-Экспресс06:04

Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения на тренировке, журналисты подарили торт (видео)

Матч ТВ05:21

Черчесову исполнилось 56 лет

Евро-футбол.рувчера в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:37, Вашингтон
Политика

Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
Политика

Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина

Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.
REGNUM 05:53
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Газета.Ru 02:42
Политика

Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Общество

Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»

Интернет-пользователи публикуют в соцсетях видео урагана на островах Абако в северной части Багам.
Взгляд.ру вчера в 14:30
Общество

В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово»

Ответственный секретарь добавил, что идею Магомедова вложиться в спортзал готовы поддержать десятки других именитых заключенных.
РБК 05:48
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Происшествия

В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего

Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.
Российская газета 05:10
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия

Подмосковные врачи достали из носа ребенка год назад застрявший шуруп

В подмосковной Клинской городской больнице №3 врачи вытащили из носа пятилетнего ребенка шуруп, который застрял в нем год назад.
Газета.Ru 05:47
Общество

Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских

Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.
ТАСС 06:27
Культура

Рэпер T‑Pain предстал в образе персонажа из Tekken

Американский рэпер Фахим Рашид Наджим, более известный как T-Pain, показал собственный косплей на одного из персонажей файтинга Tekken 7. Артист опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал в образе персонажа Leroy Smith.
Матч ТВ 05:44
Происшествия

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Авто

Новую Lada 4x4 построят на французской платформе

Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня вчера в 08:26
Политика

Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.
RT на русском 06:01
Происшествия

Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru вчера в 09:10
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика

Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Lenta.ru вчера в 21:41
Авто

В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей

В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
32CARS.ru 01:02
Экономика

Прогноз развития экономики России рассчитают по новой системе

Прогноз до 2024 года был рассчитан уже по новой системе.
Российская газета 03:18
Космос

Физики опубликовали подробные инструкции по строительству «кротовой норы»

AstroNews.ru вчера в 15:22
Общество

В Москве пройдет фестиваль циркового искусства

Фестиваль циркового искусства, приуроченный к 100-летию со дня приобретения цирками государственного статуса, пройдет в столице с 14 по 16 сентября.
ТАСС 00:51
Политика

Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Политика

Зеленский заявил о начале строительства моста в Станице Луганской

РИА Новости 05:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Военные Туниса устроили перестрелку с боевиками у границы с Алжиром

Силы безопасности Туниса начали перестрелку с вооружёнными террористами. Инцидент произошёл на границе с Алжиром, в провинции эль-Касрейн.
Слово и Дело 04:17
Политика

Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Общество

У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей

«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Культура

Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени»

Известный российский юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени».
ФАН вчера в 05:23
Политика

Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Президент Владимир Путин в третий раз за два последних месяца прилетел в Иркутскую область, которая в июне-июле этого года пережила две разрушительных волны наводнения.
Российская газета 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное