Команда Станислава Черчесова проводила подготовку к этой игре в Сочи. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской сборной. Напомним, отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября на «Газпром Арене».

Сборная России прилетела из Сочи в Петербург на матч с Бельгией

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