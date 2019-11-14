Футбол
Gazeta.SPbСборная России прилетела из Сочи в Петербург на матч с Бельгией
Команда Станислава Черчесова проводила подготовку к этой игре в Сочи. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской сборной. Напомним, отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября на «Газпром Арене».
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Военная полиция России заняла бывший аэродром США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром вблизи города Кобани, где ранее располагалась база США.
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Фигурное катание
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
Армия и оружие
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Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
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В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.
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В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
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Именно Юго-Восточная Азия стала площадкой очередного этапа развития модели. Накануне в Тайланде прошла презентация нового поколения Almera.
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Граждане России намного комфортнее себя чувствуют в Белоруссии, чем в своей стране.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
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В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
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Люди тянутся к нему, ведь не все могут похвастаться такой искренностью. Отношения у представителей знака зарождаются быстро.
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Футбол
Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов
Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
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Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
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Общество
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Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
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В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
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Россия планирует увеличить в 2020 году пуски ракет «Союз»
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Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.
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КДК РФС дисквалифицировал Гончаренко на два матча
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