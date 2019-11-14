Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbСборная России прилетела из Сочи в Петербург на матч с Бельгией

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Команда Станислава Черчесова проводила подготовку к этой игре в Сочи. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской сборной. Напомним, отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября на «Газпром Арене».
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