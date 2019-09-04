Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом приземлились в Глазго, где в пятницу, 6 сентября, проведут матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020.

Сборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами

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