Футбол
Бомбардир.руСборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами
Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом приземлились в Глазго, где в пятницу, 6 сентября, проведут матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020.
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Футболисты сборной России вылетели в Шотландию на матч квалификации Евро-2020
Bookmaker-ratings.ru10:53
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Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
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Московский Комсомолец 11:28
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Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
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На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
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Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Трамп не исключил возможности встречи с Рухани на полях ГА ООН
Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
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Совбез Белоруссии назвал причину укрепления границы с Украиной
Белоруссия не намерена допускать нелегальный ввоз оружия на свою территорию с Украины, будет укреплять и совершенствовать охрану государственной границы, сообщил в среду госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась.
РИА Новости 15:34
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Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
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В Нефтеюганске тяжелобольной ребенок получит жизненно важный препарат
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Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
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Граждане Туркмении помечтали о переезде в Россию
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В Минпромторге назвали желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
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Американские специалисты заявили о завершении эксперимента с космонавтами-близнецами.
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Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
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Трамп поздравил поляков с годовщиной начала Второй мировой войны
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