Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии. Ранее сообщалось, что встречу обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом.

Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией

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