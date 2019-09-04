Футбол
Sportbox.RUСборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии. Ранее сообщалось, что встречу обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом.
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Футбол
Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс 18:38
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru 21:49
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Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт вчера в 04:46
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима
Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян.
ТАСС 18:42
Космос
Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году
Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02 сентября в 02:02
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Хоккей
Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей
НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.
Спорт-Экспресс 20:50
Путешествия
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:04
Футбол
Мхитарян раскрыл детали своего трансфера в «Рому»
ProstoProSport 13:41
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Шоу-бизнес
Наташа Королева: Зачем на праздник стриптиз? Это наши трудовые будни
В начале нулевых никто не верил в долговечность союза Наташи Королевой и звезды стриптиза Тарзана - Сергея Глушко.
Комсомольская правда 17:48
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Общество
В России выросла средняя зарплата
В начале осени 2019 года в России выросла средняя заработная плата, предлагаемая работодателями.
9111.ru 08:44
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Политика
Иран потребовал от Европы $15 млрд для возвращения к ядерной сделке
Другим вариантом возвращения Ирана к ядерной сделке дипломат назвал предоставление Тегерану кредита в около $15 млрд сроком на четыре месяца до конца года.
Ruposters.ru 05:30
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Игры
После релиза Cyberpunk 2077 представит мультиплеер
Goroday.ru 07:16
Армия и оружие
«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования под Новосибирском
В рамках учений "Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования Новосибирского ракетного соединения РВСН и отработали задачи несения боевого дежурства.
РЕН ТВ 22:00
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru 20:02
Экономика
Евтушенков подтвердил возможную продажу РТИ «Алмаз-Антею»
Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил возможную продажу концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) "Алмаз-Антею", однако стороны пока не достигли конкретных договоренностей по сделке.
Интерфакс 21:18