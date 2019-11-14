Футбол

Невские НовостиНевские НовостиСборная России прилетела в Петербург на матч с Бельгией

Россия — Бельгия
16 ноября
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игра состоится уже в эту субботу на стадионе «Газпром Арена». Сборная России по футболу сегодня, 14 ноября, прилетела из Сочи в Петербург на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Бельгии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Петербург на последний отборочный матч прибыла сборная России по футболу

АБН14:49

Первый состав сборной России при Черчесове — без Дзюбы и Черышева. Где они сейчас?

Sport24.ru12:55

Сборная России прилетела в Санкт-Петербург

Матч ТВ11:47

Сборная России прилетела в Санкт-Петербург

Sportbox.RU11:47

Сборная России вылетела из Сочи в Петербург

Петербургский дневник10:15

Сборная России прибыла в отель Санкт-Петербурга

Спорт-Экспресс13:22

Подготовка сборной России к отборочным матчам Евро-2020. ВИДЕО

Sport.ru08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости 19:44
Финансы

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Известия 11:42
Происшествия

Адвокат Соколова не сообщил подопечному об увольнении из СПБГУ

iReactor 20:45
Политика

Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

РИА Новости 10:27
Происшествия

В Бурятии бывший сотрудник полиции осужден за получение взятки

Верховный суд Республики Бурятия вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии.
ТАСС 21:46
Политика

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
REGNUM 10:33
Музыка

Сергей Соседов жестко раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Слово и Дело 18:34
Общество

«Ростелеком» отменил плату за звонки с таксофонов на мобильные номера

"Ростелеком" сделал звонки с таксофонов на мобильные номера бесплатными. Новация действует с ноября, сообщили в компании.
Российская газета 03:38
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Известия 20:34
Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия 18:54
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Футбол

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Отдельно были прокомментированы слова Карпина о том, что Игорь Гуськов был руководителем клуба.
Блокнот Ростов-на-Дону 11:16
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Космос

Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 17:10
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Происшествия

В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа

RT на русском 05:15
Космос

Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа

Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Московский Комсомолец 12 ноября в 09:55
Футбол

«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
РИА Новости 09:31
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Космос

Россия в 2020 году планирует нарастить пуски ракет «Союз»

Радио Sputnik 19:00
Шоу-бизнес

Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Вечерний курьер 05:17
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru 11:53
Происшествия

Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до семи

В первом погибли четверо, еще трое пострадали. Во втором, с участием грузовиков и микроавтобуса, - семь жертв.
Российская газета вчера в 21:15
Единоборства

Харитонов извинился за поражение от Васселла на Bellator 234

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал свое поражение в бою с британцем Линтоном Васселлом на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
Матч ТВ 19:31
Шоу-бизнес

Анна Семенович взволновала поклонников снимком в купальнике

Отечественная певица Анна Семенович разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в эффектном купальнике на шнуровках.
Территория новостей 12 ноября в 14:23
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное