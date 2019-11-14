Игра состоится уже в эту субботу на стадионе «Газпром Арена». Сборная России по футболу сегодня, 14 ноября, прилетела из Сочи в Петербург на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Бельгии.

Сборная России прилетела в Петербург на матч с Бельгией

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