Футбол

Невские НовостиНевские НовостиСборная России прилетела в Петербург на матч с Бельгией

Россия — Бельгия
16 ноября
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игра состоится уже в эту субботу на стадионе «Газпром Арена». Сборная России по футболу сегодня, 14 ноября, прилетела из Сочи в Петербург на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Бельгии.
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