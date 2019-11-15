Сборная России, завершившая подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии, прилетела в Санкт-Петербург. Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Бельгией

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