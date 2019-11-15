Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Бельгией

Россия — Бельгия
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
Сборная России, завершившая подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии, прилетела в Санкт-Петербург. Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная Бельгии по футболу прибыла в Петербург

АБН02:11

Кирилл Легков: всего одно «нельзя» для Станислава Черчесова

Петербургский дневниквчера в 12:39

Бельгия отправилась в Санкт-Петербург на матч с Россией

Sportbox.RUвчера в 04:03

Бельгия вылетела в Санкт-Петербург на матч с Россией в отборе Евро-2020

Нева Спортвчера в 03:29

Бельгия отправилась в Санкт-Петербург на матч с Россией

Матч ТВвчера в 04:03

Жемалетдинов: матч с Бельгией — серьёзный вызов для сборной России

Чемпионатвчера в 03:49

Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург

Спорт-Экспрессвчера в 10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
Шоу-бизнес

Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Life.ru 09:40
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Газета.Ru 03:14
Музыка

Пригожин прокомментировал планы Бузовой выступить на «Евровидении»

Политическая Экспертиза вчера в 19:19
Авто

АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых машин

Автопроизводитель регулярно внедряет новые технологии при производстве, а теперь сообщается, что вазовцы начали по-новому проверять качество уже собранных экземпляров автомобилей.
Газета DAILY 14 ноября в 15:24
Происшествия

В Индии истребитель МиГ-29К столкнулся со стаей птиц и упал

Росбалт 09:55
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Теннис

Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал Итогового турнира ATP, проходящего в Лондоне.
Sport24.ru 11:22
Футбол

Тренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

ТК Звезда 03:35
Общество

В Литве заявили, что приезжают в Петербург из-за секс-туризма

По информации издания Ru.Delf, мужчины из Литвы, после появления электронных виз, приезжают в Северную столицу из-за секс-туризма.
Neva.Today 10:03
Общество

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
RT на русском 10:40
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:33
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Футбол

Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Об увольнении тренера не может быть и речи.
Чемпионат 09:36
Происшествия

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Вести.Ru 09:23
Происшествия

Жесткую посадку совершил частный самолет под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.
Газета.Ru 09:48
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве

В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим.
RT на русском вчера в 06:42
Общество

Мединский раскритиковал работу Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
РИА Новости 09:10
Футбол

Россия — Бельгия 0:0 (1-й тайм)

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Lenta.ru 10:57
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанка легковой автомобиль упал в воду.
РБК 11:54
Армия и оружие

National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз

Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Суть событий 14 ноября в 10:59
Шоу-бизнес

Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице

Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
ФАН вчера в 16:26
Армия и оружие

На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом

Lenta.ru 14 ноября в 11:40
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Общество

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Вести.Ru 10:40
Общество

Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса.
Москва 24 02:22
Происшествия

На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
РИА Новости 09:57
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Общество

YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.
Югополис 10:23
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное