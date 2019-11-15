Футбол
Спорт-ЭкспрессСборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Бельгией
Сборная России, завершившая подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии, прилетела в Санкт-Петербург. Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
Политика
Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.
Армия и оружие
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
Происшествия
В Индии потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К
Истребитель МиГ-29К индийских ВМС упал в штате Гоа при выполнении тренировочного полета.
Футбол
«Локомотив» хочет арендовать нападающего «Монако» Оньекуру
Одноклубник Александра Головина нападающий монегасков Генри Чуквуэмека Оньекуру может оказаться в московском «Локомотиве» в зимнее ТО.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Театры
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового худрука
МХАТ ответил на обвинение нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась редким фото дочерей от разных браков
Пользователи соцсети пришли в восторг, однако еще больше эмоций у них вызвала новая фотография, на которой запечатлены дочери фигуристки от разных браков.
Общество
Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам
Франция направила приглашение экспертам из России принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара этой весной.
Политика
Швыдкой призвал Венецию оценить потребность в помощи после наводнения
Венеции стоит сначала оценить потребность в помощи после наводнения, и только после этого можно будет вести разговор о том, какого рода помощь может оказать со своей стороны РФ, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Футбол
Сборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам
Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.
Теннис
Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Общество
Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о двух доброкачественных опухолях
Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, рассказав о состоянии здоровья.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Армия и оружие
Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin
Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.