Футбол
78.ruСборная России прилетела в Сочи для подготовки к матчу с Бельгией
Российская футбольная сборная приземлилась в Сочи, куда вылетела накануне вечером для подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы против команды Бельгии. Об этом сообщается на странице сборной в Twitter.
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Сборная России прилетела в Сочи для подготовки к матчам против Бельгии и Сан-Марино
Бомбардир.рувчера в 22:46
Сборная России прилетела в Сочи для подготовки к матчам против Бельгии и Сан-Марино
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