Российская футбольная сборная приземлилась в Сочи, куда вылетела накануне вечером для подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы против команды Бельгии. Об этом сообщается на странице сборной в Twitter.

Сборная России прилетела в Сочи для подготовки к матчу с Бельгией

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