Накануне вечером российская футбольная сборная прилетела в Сочи для подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы против команды Бельгии. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Сборная России прилетела в Сочи для подготовки к матчу с Бельгией

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