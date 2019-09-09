Футбол
РИА НовостиСборная России примет команду Казахстана в матче отбора ЕВРО-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Соперником станет команда Казахстана. Встреча состоится на стадионе "Калининград" и начнется в 21:45 мск.
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Сборная России по футболу сыграет с командой Казахстана в матче отбора Евро-2020
ТАСС08 сентября в 17:13
Россия - Казахстан. Онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
Российская газета08 сентября в 17:01
Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Комсомольская правда08 сентября в 17:00
Россия — Казахстан: онлайн-трансляция матча, видео в прямом эфире Первого канала
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