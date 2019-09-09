Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Соперником станет команда Казахстана. Встреча состоится на стадионе "Калининград" и начнется в 21:45 мск.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

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Политика КГБ Южной Осетии предал огласке «секретный» план Грузии «Практической реализацией плана является разработанная официальным Тбилиси новая программа „Шаг к лучшему будущему“, которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета», — заявили в комитете.

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