Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная России примет команду Казахстана в матче отбора ЕВРО-2020

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Соперником станет команда Казахстана. Встреча состоится на стадионе "Калининград" и начнется в 21:45 мск.
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