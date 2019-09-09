Футбол

МК-СпортМК-СпортСборная России обыграла казахстанцев в квалификации Евро-2020

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Сборная России обыграла команду Казахстана в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Канчельскис: Казахстан наберет очки, если Россия сама отдаст игру

РИА Новости08:02

Сборная России по футболу сыграет с командой Казахстана в матче отбора Евро-2020

ТАССвчера в 17:13

Россия - Казахстан. Онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

Российская газетавчера в 17:01

Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Комсомольская правдавчера в 17:00

Россия примет Казахстан в квалификации Евро-2020

Советский спорт00:31

Россия — Казахстан: онлайн-трансляция матча, видео в прямом эфире Первого канала

Спорт-Экспресс13:45

Сборная России примет команду Казахстана в Калининграде

Экономика сегоднявчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов мэра Новосибирска

По предварительным данным, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выдвинутый КПРФ, набирает чуть больше половины голосов — 50.62% На втором месте Сергей Бойко — самовыдвиженец, координатор новосибирского штаба Навального.
ЧС-ИНФО вчера в 13:40
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика

Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах

4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Энергетика

Представители «Газпрома» в сентябре обсудят в Кишиневе поставки газа

Руководители "Газпрома" посетят 19-20 сентября Кишинев, чтобы обсудить пути снабжения республики газом на случай прекращения транзита голубого топлива через Украину.
ТАСС 13:50
Здоровье

9 свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье

По словам специалистов, в основном негативное влияние зеленого чая на здоровье связано с реакциями организма на кофеин, который содержится в этом напитке в высоких дозах.
MedikForum.ru 21:00
Футбол

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

Вести.Ru 16:40
Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Кино

Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»

Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Авто

Audi пополнит Франкфуртский автосалон тридцатью новинками

Остальные же модели до начала автосалона уже попадали в интернет.
CarsWeek.ru 16:31
Политика

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Технологии

РЖД планируют установить российский софт на гаджеты сотрудников

РЖД планируют в 2019 году начать эксперимент по установке и использованию российских операционных систем (ОС) на мобильных устройствах сотрудников компании, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.
Rambler News Service 11:17
Политика

Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках

На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности

Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт 07:49
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Космос

Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году

Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Авто

Показан самый недорогой паркетник Hyundai HB20

Концерн Hyundai активными темпами занимается подготовкой к премьерному показу следующей генерации модели HB20.
Pnzdrive 07:40
Общество

Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»

РИА Новости 20:48
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 21:09
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Происшествия

В детском саду в Чите упал потолок

ТАСС 20:55
Музыка

В Дагестане пройдет фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»

10 сентября в 17.00 на Летней эстраде Даггосфилармонии состоится открытие Фестиваля духовых оркестров «Дагестанские фанфары».
Лезги газет 05:58
Общество

Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати

REGNUM 09:48
Происшествия

В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.
РБК 17:23
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Общество

Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества

Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Хоккей

Форвард «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский клуб проявляет интерес к форварду «Нью-Джерси» Павлу Заха.
ProstoProSport 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное