Футбол
РИА НовостиСборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Соперником станет команда Казахстана. Встреча состоится на стадионе "Калининград" и начнется в 21:45 мск.
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Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%
Интерфакс вчера в 22:46
Культура
Мик Джаггер осудил Трампа и Джонсона за позицию по климату
Лидер рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер осудил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за их позицию по отношению к изменению климата, а также обвинил их в социальной поляризации внутри своих стран.
Культуромания вчера в 09:58
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Snob.ru 07 сентября в 06:50
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости вчера в 17:14
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru вчера в 09:37
Теннис
Сафин о шансах Медведева в финале US Open и превосходстве над Надалем
RT на русском вчера в 09:30
Политика
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Известия вчера в 14:48
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru вчера в 15:48
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Происшествия
Самолет в «Шереметьево» прервал вылет из-за задымления в двигателе
REGNUM вчера в 14:03
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия вчера в 14:44
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Футбол
Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
Спорт-Экспресс вчера в 15:51
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 07 сентября в 14:18
Политика
Дмитрий Медведев: «Единая Россия» остается ведущей политической силой
"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил ее лидер Дмитрий Медведев.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Политика
Первые итоги выборов: победа глав регионов, Москва — без экзитполов, ЛДПР лидирует в Хабаровском крае
Первые результаты На выборах глав регионов пока лидируют действующие губернаторы или же исполняющие обязанности, назначенные президентом Владимиром Путиным.
Forbes вчера в 13:18
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 04:29
Политика
Хорохордин победил на выборах главы Республики Алтай
Известия вчера в 23:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльские тепло
В начале недели антициклон по-прежнему будет определять характер погоды в центральных регионах России, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru 07 сентября в 19:36
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости вчера в 08:36
Авто
Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии
В промышленной зоне в пригороде сирийской столицы на единственном в республике автозаводе налажено серийное производство микроавтобусов.
ФАН вчера в 22:24
Космос
Лазер отгонит астероиды от Земли
Идеи создать лазерный перехватчик для астероидов, траектория которых пересекается с Землей, уже выдвигались ранее.
Pravda.Ru вчера в 00:00
Гаджеты
Логотип яблока в новых iPhone сменит свое привычное расположение
Дни24 вчера в 11:50
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36