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РИА НовостиРИА НовостиСборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020

Шотландия — Бельгия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Хэмпден Парк»
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Соперником станет команда Казахстана. Встреча состоится на стадионе "Калининград" и начнется в 21:45 мск.
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