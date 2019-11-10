Хоккей

Газета.RuГазета.RuСборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Чехия
Россия
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап, сегодня
Ян Коварж
11'
Лукаш Седлак
52'
Андрей Нестрашил
60'
Швеция
4 – 5
 Б
Россия
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Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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