Хоккей
Газета.RuСборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Чехия—
Россия
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап, сегодня
Ян Коварж
|11'
Лукаш Седлак
|52'
Андрей Нестрашил
|60'
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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