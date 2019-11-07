Хоккей

ЧемпионатЧемпионатСборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу действующих чемпионов мира. Календарь Кубка Карьяла—2019 Счёт в матче открыл защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов, для которого этот матч стал дебютным за национальную команду.
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Россия - Финляндия - 3:4: все шайбы россиян. ВИДЕО

Sport.ru14:14

Забивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финнов

Советский спорт14:15

Россия – Финляндия – 3:4, обзор матча Кубка Карьяла 2019

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Финляндия – Россия. Карнаухов сыграет в первом звене, Шумаков и Жафяров – в четвертом

Sports.ru10:35

Финны опять обыграли Россию. И эта сборная Суоми даже сильнее, чем на ЧМ!

Спорт-Экспресс14:15

Опыт бьет желание: три шайбы защитников не помогли России обыграть финнов

РИА Новости15:03

Кудашов начал с поражения от финнов. Сборная России проиграла стартовый матч на Кубке Карьяла. Все голы здесь

Матч ТВ11:29
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Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
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Зеленский признался, что устает от своей работы

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
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Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
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Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что матчи Лиги Европы не представляют интереса по сравнению с играми Лиги чемпионов.
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Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
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Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Под Киевом на житомирской трассе взорвали автомобиль директора фармацевтической компании Игоря Сало.
Коммерсантъ вчера в 19:18
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
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Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск

Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.
Lenta.ru 15:44
Технологии

Приложение Stadia появилось в Google Play

Компания Google в преддверии запуска Google Stadia выпустила приложение для игрового стримингового сервиса в Google Play.
News.ru 07:52
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Зеленский раскрыл главные темы встречи в «нормандском формате»

Украинский лидер отметил, что встречи в «нормандском формате» помогут приблизиться к завершению вооруженного конфликта на востоке страны, восстановлению территориальной целостности Украины и возвращению пленных.
Lenta.ru 14:52
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
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Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
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Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
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Отец Децла оценил новый фильм о сыне

Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.
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Футбол

Краснодар — Трабзонспор 3:1

Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:46
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Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
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Политика

Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
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Экономика

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Общество

Средний класс стал самой закредитованной группой в России

Самой закредитованной группой в России является средний класс, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
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Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Транспорт

Строительство трассы «Таврида» в Крыму выполнено на 81%

Как стало известно polack-news.ru, глава полуострова Аксенов лично проинспектировал строительство и дал оценку качества новой трассы, проехавшись за рулем иномарки по Белгородской транспортной развязке.
Polack-news.ru 13:33
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Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

РИА Новости 12:35
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
Известия 15:22
Общество

Британцев поразила репетиция парада на Красной площади

В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
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