Баскетбол
Нева СпортРоссия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби со счетом 35:0
Мужская сборная России по регби всухую уступила команде Ирландии в третьем туре группового этапа Кубка мира по регби. Турнир проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландской сборной.
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Ирландия обыграла Россию, россияне лишились шансов выйти в плей-офф ЧМ по Регби
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Умер легендарный тенор Карел Готт
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