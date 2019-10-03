Баскетбол

Газета.RuГазета.RuСборная России проиграла Ирландии в матче Кубка мира по регби

Сборная России по регби проиграла команде Ирландии в третьем матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландцев. Для российской команды это поражение стало третьим на турнире.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Крепко сражались

Российская газетавчера в 13:49

Лин Джонс: «Горжусь нашими игроками. Это большой день для российского регби»

Матч ТВвчера в 13:21

Регбист Артемьев: «У меня нет других чувств кроме гордости за выступление сборной России»

Sport24.ruвчера в 10:17

Федотко – о матче с Ирландией: «Кто-то говорил, что проиграем 70-80 очков. Но мы сумели неплохо сыграть в защите»

Sports.ruвчера в 11:08

Ирландия обыграла Россию, россияне лишились шансов выйти в плей-офф ЧМ по Регби

Sport.ruвчера в 08:58

Россия проиграла Ирландии 0:35 на Кубке мира по регби

Чемпионатвчера в 08:52

Уважение! Ирландские болельщики оценили игру российских регбистов

Спорт-Экспрессвчера в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Армия и оружие

Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна 02 октября в 15:05
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

BFM.ru 01:12
Происшествия

Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде

В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Происшествия

В Екатеринбурге около Пединститута нашли тело девушки

В Екатеринбурге недалеко от Уральского государственного педагогического университета, что на Уралмаше, сегодня утром в одном из дворов обнаружили тело девушки.
КП - Екатеринбург 02:04
Политика

Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Общество

Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия

Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

«Победа» попросила у Минтранса компенсацию за запрет летать в Грузию

До введения ограничений «Победа» летала в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Казани, Перми и Ростова-на-Дону.
Говорит Москва 01:29
Кино

Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину

Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец 02 октября в 19:24
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Происшествия

4 человека погибли при аварийной посадке самолета под Львовом

Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:16
Общество

В Санкт-Петербурге станцию метро затопило в день открытия

Коммерсантъ вчера в 19:28
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Происшествия

В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Музыка

На концерте Бузовой произошла давка с участием детей

На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:13
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

Известия 01:10
Авто

Россияне перестали интересоваться автомобилями с газовыми двигателями

Российская газета 01:40
Политика

Трамп заявил о праве призывать другие страны расследовать коррупцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет право просить другие страны о расследовании случаев коррупции.
Известия 02:14
Гаджеты

Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%, сообщили СМИ

Американская компания Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на ее новый смартфон превзошел все ожидания, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости 02:37
Футбол

Флаг Карабаха «сорвал» матч люксембуржцев и азербайджанцев

Дрон с флагом Нагорного Карабаха появился над футбольным полем в Люксембурге во время матча местного "Дюделанжа" и азербайджанского "Карабаха".
Sputnik Армения 02:27
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Игры

Xbox Scarlett получит 4К-камеру

Чтобы исправить ситуацию, производитель решил в Xbox Scarlett добавить камеру высокого разрешения.
Megaobzor.com вчера в 06:25
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Спорт

Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ

Газета.Ru вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Политика

Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное