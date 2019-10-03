Сборная России по регби проиграла команде Ирландии в третьем матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландцев. Для российской команды это поражение стало третьим на турнире.

Сборная России проиграла Ирландии в матче Кубка мира по регби

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