Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России проиграла Ирландии в матче Кубка мира по регби

Сборная России по регби проиграла команде Ирландии в третьем матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландцев. Для российской команды это поражение стало третьим на турнире.
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