Баскетбол
RT на русскомСборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае. Встреча завершилась со счётом 74:79.
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Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Авто
В Сети вспомнили эталонную ГАЗ-3101 «Волга»
Экстерьер автомобиля получил более резкие черты и напоминал роскошные «Чайки», хотя в основе 3101 использовались несущие элементы от модели ГАЗ-24.
SpeedMe 03:00
Происшествия
Сотрудников красноярской колонии заподозрили в избиении осужденного
В машине "не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения", говорится в пресс-релизе.
Интерфакс 05:44
Футбол
Месси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
NewInform вчера в 13:32
Политика
Двух бывших депутатов Верховной рады объявили в розыск
Депутаты Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников объявлены в розыск на Украине, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 05:47
Футбол
Суд освободил досрочно Кокорина и Мамаева
Игроки вели пропаганду здорового образа жизни, поэтому руководство колонии дало им положительную характеристику и поддержало на заседании ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Live24 03:09
Политика
Абэ предложил Путину поскорее заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.
News.ru вчера в 05:02
Интернет
В «ВК» появился бот, позволяющий узнать друзей, пользующихся Pornhub
ИнфоСМИ вчера в 12:37
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости вчера в 18:24
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Происшествия
МВД: полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве
МВД РФ в ответ на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщило, что не обнаружило фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны полиции в ходе несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Происшествия
На Урале на вечеринке штаба перед выборами произошла стрельба
Уральские СМИ сообщили, что в Свердловской области в поселке Гари во время неформального празднования окончания избирательной кампании по довыборам в Госдуму в Серовском городском округе один из участников пострадал от огнестрельного ранения.
Московский Комсомолец 05:19
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Армия и оружие
Турция испытала крылатую ракету для уничтожения бункеров
Турция впервые провела испытания крылатой ракеты собственного производства SOM-B2, которая может быть использована для уничтожения бетонных укреплений вроде бункеров.
Известия 04:06
Политика
Медведев обсудит вопросы Союзного государства с премьером Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии — Дмитрий Медведев и Сергей Румас — 6 сентября проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят вопросы интеграции в рамках Союзного государства.
RT на русском вчера в 14:36
Происшествия
На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских
В августе в Екатеринбурге задержали трёх полицейских по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.
RT на русском 06:07
Происшествия
Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы
Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.
РИА Новости 03:44