Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае. Встреча завершилась со счётом 74:79.

Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу

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