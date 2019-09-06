Мужская сборная России по пляжному футболу проиграла коллективу из Беларуси в матче группового этапа Суперфинала Евролиги. Встреча прошла в Португалии, а ее победитель был выявлен после серии пенальти (2:1).

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