Футбол

ProstoProSportProstoProSportСборная России проиграла белорусам на старте Суперфинала Евролиги

Мужская сборная России по пляжному футболу проиграла коллективу из Беларуси в матче группового этапа Суперфинала Евролиги. Встреча прошла в Португалии, а ее победитель был выявлен после серии пенальти (2:1).
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