Баскетбол

Весь спортВесь спортСборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

Сегодня, 24 сентября, в Кумагая (Япония) продолжился Кубок мира по регби.
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Джонс: с тактической точки зрения сборная России по регби не выполнила план

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Лин Джонс: «Не смогли построить игру во втором тайме, допускали элементарные ошибки и в атаке, и в обороне»

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Капитан нашей сборной по регби стал мегазвездой. Откуда он так знает английский?

Спорт-Экспресс13:20

Сборная России по регби проиграла Самоа и потерпела второе поражение на Кубке мира

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Герасимов: «Наверное, сборная России еще не готова побеждать такие команды, как Самоа»

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На чемпионате мира по регби за сборную России сыграл выпускник Поволжской академии спорта

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Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
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В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.
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1 октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
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Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

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В сельских школах Тульской области созданы «Точки роста»

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США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили список санкций по Венесуэле. Туда добавили еще 4 компании и 4 судна.
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Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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РЕН ТВ вчера в 16:06
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Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Магазин товаров для дома IKEA заявил о прекращении рекламной кампании со слоганом «Каждому свое», который у некоторых людей вызвал ассоциации с нацистами.
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В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
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ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе

Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
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Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции

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