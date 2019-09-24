Сегодня, 24 сентября, в Кумагая (Япония) продолжился Кубок мира по регби.

Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

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