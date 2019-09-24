Баскетбол
Весь спортСборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира
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На чемпионате мира по регби за сборную России сыграл выпускник Поволжской академии спорта
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:10
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:21, Вашингтон
Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.
Вечерний курьер 03:39
Гаджеты
Asus начинает российские продажи ноутбуков ZenBook Pro Duo. Цены
Asus объявила о старте продаж в России ноутбука Asus ZenBook Pro Duo (UX581) с 14-дюймовым дополнительным экраном ScreenPad Plus, в котором реализованы усовершенствованные технологии, ранее воплощенные в дисплее ScreenPad первого поколения.
CNews 11:56
Футбол
Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»
Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
Sport24.ru 12:15
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика
В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.
RT на русском 07:03
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Общество
В сельских школах Тульской области созданы «Точки роста»
В Тульской области центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись в 34 сельских школах во всех муниципальных образованиях.
Известия 11:03
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
США расширили список санкций по Венесуэле. Туда добавили еще 4 компании и 4 судна.
РЕН ТВ 10:48
Политика
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 13:06
Культура
«Национальная Медиа Группа» запускает сервис more.tv
Медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" запускает онлайн-сервис more.tv. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
РЕН ТВ вчера в 16:06
Энергетика
Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 13:57
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Общество
Магазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламе
Магазин товаров для дома IKEA заявил о прекращении рекламной кампании со слоганом «Каждому свое», который у некоторых людей вызвал ассоциации с нацистами.
Lenta.ru 12:23
Космос
В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II
Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru 10:38
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Культура
Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen
Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания 12:15
Политика
МИД Эстонии отрицает освобождение страны Красной армией
22 сентября МИД РФ опубликовал советские документы из фондов Центрального архива военного ведомства, в которых говорится об освобождении Эстонии Красной армией.
RuNews24.ru вчера в 11:03
Общество
Названы продукты, замедляющие старение
Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
ФАН 22 сентября в 20:14
Гаджеты
Boston Dynamics научили робота акробатике
Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.
Профиль 13:39
Происшествия
В Уфе управляющую офисом банка заподозрили в присвоении 43 млн рублей
Российская газета 06:25
Политика
Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба президента Украины.
Политика Сегодня 14:02
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16