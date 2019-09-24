Баскетбол
Российская газетаСборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии. Первая половина матча вселила в болельщиков оптимизм.
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На чемпионате мира по регби за сборную России сыграл выпускник Поволжской академии спорта
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:10
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"Плохая Россия" предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
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Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
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