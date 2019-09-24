Баскетбол

Российская газетаРоссийская газетаСборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби

Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии. Первая половина матча вселила в болельщиков оптимизм.
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Сборная России по регби проиграла Самоа и потерпела второе поражение на Кубке мира

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