Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии. Первая половина матча вселила в болельщиков оптимизм.

Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби

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