Баскетбол
Российская газетаСборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии. Первая половина матча вселила в болельщиков оптимизм.
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Происшествия
Хуже, чем Чернобыль: как США оказались на грани ядерной катастрофы
Несмотря на последовавшие после аварии заявления Пентагона, что вероятность ядерной аварии была крайне низка, восемь лет спустя Роджер Батцель, директор Национальной ливерморской лабортории - ключевого ядерного объекта США, - признал, что инцидент на самом деле мог оказаться "гораздо худшим, чем Чернобыль".
Российская газета вчера в 03:22
Политика
Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН
Президента Украины Владимира Зеленского не включили в список глав государств, выступающих на Генеральной Ассамблее ООН.
Известия 09:47
Авто
Сбербанк собрался продавать автомобили
Очередным направлением Сбербанка станет продажа новых и подержанных автомобилей.
Lenta.ru 03:17
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
REGNUM 06:59
Политика
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.
РИА Новости 10:30
Экономика
Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше
Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
Сторонников «Сани-шамана» задержали в Иркутской области
22 сентября сторонников шамана Габышева, который шел в Москву изгонять Путина, уже задерживали в Иркутске.
Тайга.инфо 04:53
Гаджеты
Xiaomi представила многогранный смартфон
Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня, 24 сентября, в Пекине сразу несколько своих новых продуктов, в том числе и концептуальный смартфон Mi MIX Alpha, который, по словам представителей компании, является выражением представлений Xiaomi о будущем телефонов в эпоху 5G.
Коммерсантъ 10:50
Здоровье
Малышева назвала причину долголетия россиян
Телеведущая Елена Малышева рассказала, с чем связано долголетие россиян. Об этом сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Презентация MIUI 11 состоится сегодня в Китае вместе с раскрытием деталей о новых моделях Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix Alpha.
Дни24 05:26
Авто
Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol
Компания Nissan представила обновлённый внедорожник Patrol.
За рулем Кубань 11:07
Политика
В Крыму назвали условия для введения морской границы с Украиной
Накануне украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 07:34
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Финансы
В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.
RT на русском 10:05
Гаджеты
Apple перенесет производство Mac Pro в США
Что касается более доступных продуктов Apple - аналитики считают их производство в США невыгодным.
Ридус 05:25
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском 11:02
Политика
Украина не хочет забирать свои военные корабли из Крыма
После событий весны 2014 года в крымских портах осталось более 30 украинских кораблей и вспомогательных судов.
Krym.News 08:59
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Шоу-бизнес
Александр Числов был ВИЧ-положительным
Как оказалось, при поступлении в медицинское учреждение Числов сдал три обязательных анализа: сифилис, гепатит и ВИЧ.
Территория новостей вчера в 14:00
Политика
Жаров напомнил Facebook и Twitter сроки локализации баз данных в РФ
В январе 2019-го Роскомнадзор получил от Twitter и Facebook ответы на запросы о локализации баз данных.
Известия 09:30