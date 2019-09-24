Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии. Первая половина матча вселила в болельщиков оптимизм.

Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби

Политика Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Экономика В России указали гаагскому трибуналу на ошибки по делу ЮКОСа Арбитражный трибунал Гааги допустил пять серьезных ошибок при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС к РФ, заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, передает РИА Новости.

Политика Макрон процитировал Солженицына на Генассамблее ООН Президент Франции Эмманюэль Макрон вспомнил слова Солженицына о нехватке смелости, стоя за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН.

Наука Ученые выяснили, почему мозг стирает сны Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Политика Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.

Авто Показали вторую генерацию родстера «Крым» Проект отечественных студентов, получивший название «Крым», теперь имеет дальнейшее развитие, но о серийном производстве говорить еще рано.

Политика Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу» Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.

Происшествия Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.

Экономика Минфин предложил сахалинским депутатам увеличить бюджет на 5,7 млрд рублей Дефицит бюджета остается неизменным и составит 8,7 млрд рублей, но в процентном выражении снизится на 0,2%. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы увеличены на 219,8 млн рублей и 271,3 млн соответственно за счет средств федерального бюджета.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Футбол Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре Сборная России может быть отстранена от чемпионата мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре.

Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Армия и оружие Конашенков: сборкой ударных беспилотников террористам помогают извне Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сборкой произведенных в кустарных условиях ударных беспилотников террористам помогают извне.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Наука Патент недели: как найти трещину с помощью тепла Патент: 2696933 Авторы: Владимир Вавилов, Владимир Ширяев, Арсений Чулков Патентообладатель: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Корпуса космических кораблей, громоздких станков, реакторов и силовых машин часто изготавливаются методом "сплошного литья": композитный материал или металл заливают в крупную форму, которую потом снимают с уже готового корпуса.

Музыка Диджей рассказал о выступлении Бузовой в Чите в 2007 году Певица и телеведущая Ольга Бузова уже приезжала в Читу. В 2007 году она выступала в ночном клубе «Пирамида».

Политика Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство» 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Футбол Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций» 2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.