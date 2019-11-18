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Политика «Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России "Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.

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