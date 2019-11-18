Футбол

Sport24.ruSport24.ruСборная России проведет товарищеский матч с Молдовой

Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.
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Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с Россией

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
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