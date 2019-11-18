Футбол
Sport24.ruСборная России проведет товарищеский матч с Молдовой
Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.
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РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020. Молдавия — в их числе
Спорт-Экспрессвчера в 15:10
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
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Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний по Сирии вызвало в министерстве обороны РФ недоумение.
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Общество
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Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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Выведена самая точная формула пересчета возраста собак в человеческий
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На прошлой неделе с предложением обсудить возврат прямых выборов выступил полпред президента в УрФО Николай Цуканов.
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Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.