Футбол

Sport24.ruSport24.ruСборная России проведет товарищеский матч с Молдовой

Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.
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