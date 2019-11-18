Футбол
Sport24.ruСборная России проведет товарищеский матч с Молдовой
Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020. Молдавия — в их числе
Спорт-Экспрессвчера в 15:10
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Политика
МИД Беларуси прокомментировал оценки выборов миссией ОБСЕ
В МИД выразили сожаление в связи с тем, что "миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов".
Происшествия
Опубликовано видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
Опубликованы кадры с места провала автомобиля под землю в Пензе, в результате чего погибли два человека.
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Политика
Брюссель порекомендовал Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия посоветовала Украине с 2020 года приобретать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Гаджеты
Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr
На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Единоборства
На турнире ММА в Англии погибла спортсменка в хиджабе
После соревнований ММА в Великобритании погибла 26-летняя Саида Саи Алетаха. О подробностях рассказала «Газета.ру».
Происшествия
Адвокат заявил о попытке суицида историка Соколова
Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями, сообщил адвокат историка Александр Почуев.
Политика
Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Политика
Украинские военные подняли флаги США в Донбассе
Командиры двух бригад украинской армии приказали вывесить флаги США над позициями ВСУ в Донбассе.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Футбол
«Эвертон» захотел отдать за футболиста Чалова 25 миллионов фунтов
Футбольный клуб из Ливерпуля «Эвертон» заявил о готовности отдать за 21-летнего нападающего ЦСКА Федора Чалова 25 миллионов фунтов на период зимнего трансферного окна.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Общество
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
Политика
Зеленский объяснил уход Тимошенко в оппозицию отсутствием «сладкого»
Лидер фракции «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко «раз в пять лет» переходит в оппозицию к действующему президенту, «имитируя заботу о народе».
Происшествия
На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже
На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Гаджеты
Samsung снизит стоимость смартфонов
Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.
Авто
Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер
Компания Kia опубликовала тизер нового компактного кроссовера, премьера которого состоится 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес
Игорь Верник опроверг сообщения о госпитализации
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Космос
NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами
Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
Политика
Партия «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко
Большинство депутатов от партии «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если оно попадет на повестку дня Верховной рады.