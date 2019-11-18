Футбол

Sport24.ruSport24.ruСборная России проведет товарищеский матч с Молдовой

Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.
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РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020. Молдавия — в их числе

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Сборная России проведет товарищеский матч с Молдовой

Sport24.ruвчера в 14:38

Стала известна дата проведения контрольного матча Молдавия — Россия

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Стала известна дата проведения контрольного матча Молдавия — Россия

Sportbox.RU02:48

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Молдавии

Чемпионатвчера в 14:58

Российская сборная проведёт товарищеский матч с Молдавией

Sport.ruвчера в 15:29

Россия сыграет с Молдовой в товарищеском матче в марте 2020 года в Кишиневе

Sports.ruвчера в 14:57
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Политика

МИД Беларуси прокомментировал оценки выборов миссией ОБСЕ

В МИД выразили сожаление в связи с тем, что "миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов".
Российская газета 04:27
Происшествия

Опубликовано видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

Опубликованы кадры с места провала автомобиля под землю в Пензе, в результате чего погибли два человека.
Известия 05:25
Политика

Посольство РФ посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Известия 03:05
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США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Ведомости вчера в 19:14
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Политика

Брюссель порекомендовал Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия посоветовала Украине с 2020 года приобретать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 05:17
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Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru вчера в 12:30
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Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr

На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
iXBT.com 16 ноября в 05:56
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Единоборства

На турнире ММА в Англии погибла спортсменка в хиджабе

После соревнований ММА в Великобритании погибла 26-летняя Саида Саи Алетаха. О подробностях рассказала «Газета.ру».
ИнфоСМИ 03:55
Происшествия

Адвокат заявил о попытке суицида историка Соколова

Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями, сообщил адвокат историка Александр Почуев.
Российская газета 05:07
Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 05:28
Политика

Украинские военные подняли флаги США в Донбассе

Командиры двух бригад украинской армии приказали вывесить флаги США над позициями ВСУ в Донбассе.
BFM.ru 17 ноября в 11:47
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Футбол

«Эвертон» захотел отдать за футболиста Чалова 25 миллионов фунтов

Футбольный клуб из Ливерпуля «Эвертон» заявил о готовности отдать за 21-летнего нападающего ЦСКА Федора Чалова 25 миллионов фунтов на период зимнего трансферного окна.
Вечерняя Москва вчера в 09:00
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Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Общество

Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
РИА Новости 03:18
Политика

Зеленский объяснил уход Тимошенко в оппозицию отсутствием «сладкого»

Лидер фракции «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко «раз в пять лет» переходит в оппозицию к действующему президенту, «имитируя заботу о народе».
Известия 05:29
Происшествия

На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже

На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
РБК 05:17
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
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Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой

РИА Новости 02:11
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Samsung снизит стоимость смартфонов

Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.
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Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер

Компания Kia опубликовала тизер нового компактного кроссовера, премьера которого состоится 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
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Шоу-бизнес

Игорь Верник опроверг сообщения о госпитализации

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Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

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Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
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Политика

Партия «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко

Большинство депутатов от партии «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если оно попадет на повестку дня Верховной рады.
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