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Политика США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.

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Футбол «Эвертон» захотел отдать за футболиста Чалова 25 миллионов фунтов Футбольный клуб из Ливерпуля «Эвертон» заявил о готовности отдать за 21-летнего нападающего ЦСКА Федора Чалова 25 миллионов фунтов на период зимнего трансферного окна.

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Общество Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.

Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

Гаджеты Samsung снизит стоимость смартфонов Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.