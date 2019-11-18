Футбол
Sport24.ruСборная России проведет товарищеский матч с Молдовой
Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.
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РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020. Молдавия — в их числе
Спорт-Экспрессвчера в 15:10
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Политика
Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли
Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы.
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Хоккей
Нападающий «Авангарда» Широков исполнил финт Кучерова в матче КХЛ
Кино
HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори
Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Футбол
Дзюба хочет забить семь голов в ворота Сан-Марино
Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что капитан национальной команды Артем Дзюба намерен забить семь голов в последнем матче сборной России в квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.
Теннис
Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
Происшествия
В Приамурье проверят владельцев оружия среди студентов
Сотрудники правоохранительных органов проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.
Общество
Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге окончательно передали горожанам
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Политика
Наталья Котова стала новой главой Челябинска
Депутаты во вторник на заседании избрали из трех кандидатов главу Челябинска, им стала временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд
Ранее сообщалось, что в августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
Экономика
Индексы и «Детский мир» растут, «Яндекс» и «Норникель» падают
"Яндекс" в первые пару минут продолжил движение вверх и вырос на 0,7%, отыгрывая вчерашние новости о корпоративной реорганизации и байбэке, но позже ушел в коррекцию и к моменту теряет уже 1,54%.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на КАД
В ночь на 19 ноября на 103 километре внешнего кольца КАД у съезда на Шафировский проспект Mitsubishi Outlander столкнулся с автомобилем Lexus и врезался отбойник, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Общество
В РЖД представили прототип новой плацкарты
РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Общество
Стало известно, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году
В бюджет Пенсионного фонда России на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, рассказали в пресс-службе ведомства.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина
Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.