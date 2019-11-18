Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Футбол Дзюба хочет забить семь голов в ворота Сан-Марино Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что капитан национальной команды Артем Дзюба намерен забить семь голов в последнем матче сборной России в квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.

Происшествия В Приамурье проверят владельцев оружия среди студентов Сотрудники правоохранительных органов проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.

Авто Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4 С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Политика На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

Политика Наталья Котова стала новой главой Челябинска Депутаты во вторник на заседании избрали из трех кандидатов главу Челябинска, им стала временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

Экономика Индексы и «Детский мир» растут, «Яндекс» и «Норникель» падают "Яндекс" в первые пару минут продолжил движение вверх и вырос на 0,7%, отыгрывая вчерашние новости о корпоративной реорганизации и байбэке, но позже ушел в коррекцию и к моменту теряет уже 1,54%.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП на КАД В ночь на 19 ноября на 103 километре внешнего кольца КАД у съезда на Шафировский проспект Mitsubishi Outlander столкнулся с автомобилем Lexus и врезался отбойник, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Общество В РЖД представили прототип новой плацкарты РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.