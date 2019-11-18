Футбол
Спорт-ЭкспрессРоссия в марте проведет товарищеский матч против Молдавии
Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Молдавии 31 марта 2020 года, сообщается на официальном сайте молдавской команды. Встреча пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Россия трижды играла против Молдавии: два раза одержала победу и один раз сыграла вничью.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном для Павла Мамаева матче
Кино
Кристиан Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене
Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов.
Наука
Как кофе помогает продлить жизнь человека
Оказалось, что в кофе содержатся антиоксиданты, которые защищают человека от окислительного стресса в организме и, как следствие, продлевают жизнь.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
АСИ и бизнес-объединения запустили портал для жалоб на силовиков
Для бизнеса заработала цифровая платформа, куда предприниматели смогут направлять жалобы о давлении со стороны правоохранительных органов.
Политика
В НАТО отреагировали на передачу Россией кораблей Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, которые были задержаны за нарушение границы.
Происшествия
СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины
Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Политика
Песков сообщил о подготовке документа саммита «нормандской четверки»
Песков уточнил, что в настоящее время согласование текста документа для саммита «четверки» продолжается.
Общество
Codex взломала Star Wars Jedi: Fallen Order спустя 4 дня после релиза
Хакеры из Codex взломали Star Wars Jedi: Fallen Order в ночь с 18 на 19 ноября. Codex взломала защиту Denuvo и Origin.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский уходит со сцены
Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Космос
Над спутником Юпитера зафиксировали следы водяного пара
Шоу-бизнес
Волочкова в заношенном купальнике выставила напоказ соски
Скандально известная балерина предстала в облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева мечтает дожить до выпускного своих детей
В рамках общения с журналистами артистка призналась, что мечтает дожить до выпускного наследников.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Происшествия
Главу банды «кузинских» вновь судят в Петрозаводске
Напомним, что ранее глава банды «кузинских» был осужден на девять лет: Сергей Кузнецов был признан виновным в организации избиения петрозаводчанина обрезками металлических труб и деревянными палками.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Гаджеты
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.