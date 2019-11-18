Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоссия в марте проведет товарищеский матч против Молдавии

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Молдавии 31 марта 2020 года, сообщается на официальном сайте молдавской команды. Встреча пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Россия трижды играла против Молдавии: два раза одержала победу и один раз сыграла вничью.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

РФС и Молдавская федерация футбола согласовывают проведение товарищеского матча

Спорт-Экспресс07:51

Сборная России проведет товарищеский матч с Молдовой

Sport24.ruвчера в 14:38

Стала известна дата проведения контрольного матча Молдавия — Россия

Матч ТВ02:48

Стала известна дата проведения контрольного матча Молдавия — Россия

Sportbox.RU02:48

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Молдавии

Чемпионатвчера в 14:58

Российская сборная проведёт товарищеский матч с Молдавией

Sport.ruвчера в 15:29

Россия сыграет с Молдовой в товарищеском матче в марте 2020 года в Кишиневе

Sports.ruвчера в 14:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:49, Ашберн

Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с Россией

КП - Молдова05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Политика

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном для Павла Мамаева матче

Говорит Москва 17 ноября в 09:47
Кино

Кристиан Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене

Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов.
Москва 24 07:43
Наука

Как кофе помогает продлить жизнь человека

Оказалось, что в кофе содержатся антиоксиданты, которые защищают человека от окислительного стресса в организме и, как следствие, продлевают жизнь.
Волгоградская правда 07:24
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Общество

АСИ и бизнес-объединения запустили портал для жалоб на силовиков

Для бизнеса заработала цифровая платформа, куда предприниматели смогут направлять жалобы о давлении со стороны правоохранительных органов.
Ведомости 07:33
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Политика

В НАТО отреагировали на передачу Россией кораблей Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, которые были задержаны за нарушение границы.
Газета.Ru 08:18
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ вчера в 01:57
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Lenta.ru 08:42
Политика

Песков сообщил о подготовке документа саммита «нормандской четверки»

Песков уточнил, что в настоящее время согласование текста документа для саммита «четверки» продолжается.
Аргументы и Факты 07:48
Общество

Codex взломала Star Wars Jedi: Fallen Order спустя 4 дня после релиза

Хакеры из Codex взломали Star Wars Jedi: Fallen Order в ночь с 18 на 19 ноября. Codex взломала защиту Denuvo и Origin.
Cyber.sports.ru 07:14
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Происшествия

После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело

Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес

Михаил Боярский уходит со сцены

Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Вечерний курьер 02:40
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:01
Космос

Над спутником Юпитера зафиксировали следы водяного пара

Naked Science 04:51
Шоу-бизнес

Волочкова в заношенном купальнике выставила напоказ соски

Скандально известная балерина предстала в облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы.
Дни.ру вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева мечтает дожить до выпускного своих детей

В рамках общения с журналистами артистка призналась, что мечтает дожить до выпускного наследников.
Bimru.ru 05:51
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Происшествия

Главу банды «кузинских» вновь судят в Петрозаводске

Напомним, что ранее глава банды «кузинских» был осужден на девять лет: Сергей Кузнецов был признан виновным в организации избиения петрозаводчанина обрезками металлических труб и деревянными палками.
ИА Республика 07:46
Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Гаджеты

Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader

Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
The GEEK вчера в 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное