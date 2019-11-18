Футбол
Sport24.ruСборная России проведет товарищеский матч с Молдовой
Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020. Молдавия — в их числе
Спорт-Экспрессвчера в 15:10
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Общество
Siemens может воспользоваться правом выкупа доли Силмаша в их СП
Либеров подчеркнул, что если "Силовые машины" будут и дальше заинтересованы создавать свою турбину, то фактически станут конкурентами, и участие в СП будет невозможным.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Общество
В России оценили масштабы домашнего насилия
Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Общество
“Мне ещё мама объясняла…”: Никита Михалков расшифровал “русский код”
Будучи героем программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», режиссёр Никита Михалков порассуждал о том, какая идеология нужна сегодня России.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сказал, что «Программа поездки только на стадии проработки», пишут «Известия».
Экономика
В России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Технологии
Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5
Предполагалось, что они будут представлять из себя SSD накопители, с помощью которых можно будет расширять память Playstation 5. И вот сейчас представители компании дали однозначный ответ, для чего именно необходимы новые модули.
Армия и оружие
Генпрокуратура ДНР передала в суд дела в отношении 25 военных ВСУ
Заместитель генерального прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР) Роман Белоус рассказал, что с начала гражданской войны в Донбассе следователями было возбуждено 726 уголовных дел в отношении лиц, причастных к гибели мирных граждан.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Глава Петропавловска-Камчатского Иваненко подал в отставку
«Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко принято решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года», - уточняется в публикации.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Авто
В России вырос спрос на автозапчасти
В 2019 году спрос на автозапчасти в России вырос на 20%, а предложение – на 18%.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Политика
На Украине исключают возможность продажи земли россиянам
По словам Лещенко, в законе пропишут, что право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории страны.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Транспорт
На дорогах Подмосковья снизят допустимую скорость
Максимально допустимую скорость снизят на ряде региональных дорог Московской области в 2020 году, сообщили в областном Минтрансе.
Армия и оружие