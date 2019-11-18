Футбол

Sport24.ruSport24.ruСборная России проведет товарищеский матч с Молдовой

Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.
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РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020. Молдавия — в их числе

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

Сборная России проведет товарищеский матч с Молдовой

Sport24.ruвчера в 14:38

Стала известна дата проведения контрольного матча Молдавия — Россия

Матч ТВ02:48

Стала известна дата проведения контрольного матча Молдавия — Россия

Sportbox.RU02:48

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Молдавии

Чемпионатвчера в 14:58

Российская сборная проведёт товарищеский матч с Молдавией

Sport.ruвчера в 15:29

Россия сыграет с Молдовой в товарищеском матче в марте 2020 года в Кишиневе

Sports.ruвчера в 14:57
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

АиФ Санкт-Петербург 01:17
Общество

Siemens может воспользоваться правом выкупа доли Силмаша в их СП

Либеров подчеркнул, что если "Силовые машины" будут и дальше заинтересованы создавать свою турбину, то фактически станут конкурентами, и участие в СП будет невозможным.
Финмаркет 01:45
Происшествия

В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Общество

В России оценили масштабы домашнего насилия

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Lenta.ru 00:53
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию

Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Российская газета 00:48
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
ТАСС 03:39
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Сусанин 03:32
Политика

Протестующим нашли лагеря подготовки

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Коммерсантъ вчера в 15:06
Общество

“Мне ещё мама объясняла…”: Никита Михалков расшифровал “русский код”

Будучи героем программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», режиссёр Никита Михалков порассуждал о том, какая идеология нужна сегодня России.
Царьград 01:28
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сказал, что «Программа поездки только на стадии проработки», пишут «Известия».
Русская Планета 03:29
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Предполагалось, что они будут представлять из себя SSD накопители, с помощью которых можно будет расширять память Playstation 5. И вот сейчас представители компании дали однозначный ответ, для чего именно необходимы новые модули.
Ferra 04:04
Армия и оружие

Генпрокуратура ДНР передала в суд дела в отношении 25 военных ВСУ

Заместитель генерального прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР) Роман Белоус рассказал, что с начала гражданской войны в Донбассе следователями было возбуждено 726 уголовных дел в отношении лиц, причастных к гибели мирных граждан.
ФАН 03:20
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
РБК 02:49
Общество

Глава Петропавловска-Камчатского Иваненко подал в отставку

«Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко принято решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года», - уточняется в публикации.
ТК Звезда 03:16
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Авто

В России вырос спрос на автозапчасти

В 2019 году спрос на автозапчасти в России вырос на 20%, а предложение – на 18%.
Автоновости дня 02:50
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Политика

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

По словам Лещенко, в законе пропишут, что право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории страны.
RT на русском 04:08
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru вчера в 08:45
Транспорт

На дорогах Подмосковья снизят допустимую скорость

Максимально допустимую скорость снизят на ряде региональных дорог Московской области в 2020 году, сообщили в областном Минтрансе.
Подмосковье Сегодня 03:13
Армия и оружие

Россия проводит учения в Черном море

Аргументы недели 02:15
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