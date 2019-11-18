Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.

Общество В России оценили масштабы домашнего насилия Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Происшествия Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика Протестующим нашли лагеря подготовки Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сказал, что «Программа поездки только на стадии проработки», пишут «Известия».

Экономика В России выросло число просрочек по кредитам Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.

Технологии Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5 Предполагалось, что они будут представлять из себя SSD накопители, с помощью которых можно будет расширять память Playstation 5. И вот сейчас представители компании дали однозначный ответ, для чего именно необходимы новые модули.

Армия и оружие Генпрокуратура ДНР передала в суд дела в отношении 25 военных ВСУ Заместитель генерального прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР) Роман Белоус рассказал, что с начала гражданской войны в Донбассе следователями было возбуждено 726 уголовных дел в отношении лиц, причастных к гибели мирных граждан.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Общество Глава Петропавловска-Камчатского Иваненко подал в отставку «Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко принято решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года», - уточняется в публикации.

Авто В России вырос спрос на автозапчасти В 2019 году спрос на автозапчасти в России вырос на 20%, а предложение – на 18%.

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Политика На Украине исключают возможность продажи земли россиянам По словам Лещенко, в законе пропишут, что право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории страны.