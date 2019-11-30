Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСборная России проведет товарищеский матч с Польшей

По информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мацея Савицки, сборная России проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.Матч пройдет 2 июня. Также Савицки сообщил, что польская сборная сыграет 31 марта с командой Украины.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Польша проведет товарищеские матчи с Украиной и Россией

Спорт-Экспрессвчера в 14:46

Россия и Польша проведут товарищеский матч 2 июня

Sport24.ruвчера в 15:04

Сборная России сыграет товарищеский матч с Польшей в июне 2020 года

Чемпионатвчера в 15:20

Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей 2 июня

Sports.ruвчера в 15:15

Россия проведёт товарищеский матч с Польшей

Sport.ruвчера в 16:59

Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей перед стартом Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 15:23

Товарищеский матч между сборными России и Польши состоится 2 июня

РИА Новостивчера в 15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

Газета.Ru 05:52
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Общество

В Петербурге умер дирижер Марис Янсонс

В возрасте 77 лет в Санкт-Петербурге скончался дирижер Марис Янсонс. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на друга семьи.
РБК 05:48
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Происшествия

Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге

Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
ТАСС 05:53
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Кино

В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Футбол

Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020

Начало чемпионата Европы 2020 года по футболу матчем против Бельгии станет минусом для сборной России.
Lenta.ru вчера в 15:41
Здоровье

Россия отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом

В это воскресенье, 1 декабря, Россия, как и остальные страны, отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден еще более двух десятков лет тому назад с целью привлечения общественного внимания к проблеме распространения этого заболевания.
Дни24 04:35
Гаджеты

Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods

Утверждается, что производители смартфонов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, планируют в следующем году также дополнять свои новые модели беспроводными наушниками.
3DNews вчера в 02:01
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Политика

Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета

«Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.
RT на русском 04:25
Шоу-бизнес

Аллегрова потребовала от Баскова предложение руки и сердца

Певица Ирина Аллегрова потребовала скорейшей свадьбы с коллегой Николаем Басковым.
Народные новости 04:42
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Спорт

Лыжница Непряева стала 18-й в пасьюте на этапе КМ в Руке

Россиянка Наталья Непряева заняла 18-е место в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
RT на русском 05:14
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену

Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Газета.Ru 05:17
Происшествия

В США при крушении самолета погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
РБК вчера в 23:03
Технологии

Раскрыта загадка самого быстрого самолета в истории

Воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20) были ключевой особенностью стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird США, что позволяло самолету развивать рекордную крейсерскую скорость 3,2 числа Маха.
РЕН ТВ вчера в 16:22
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Lenta.ru 06:19
Шоу-бизнес

Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей

В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Культуромания вчера в 08:57
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Футбол

Автобус с нигерийскими футболистами попал под обстрел

ProstoProSport 29 ноября в 14:50
Политика

«Северному потоку – 2» пригрозили «новогодним трюком» из Вашингтона

Соединенные Штаты все еще могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате.
Взгляд.ру 05:39
Футбол

Экспресс на футбол от 29.11.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 28 ноября в 14:17
Политика

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия 29 ноября в 11:49
Происшествия

На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты

Руководитель одной из сект 48-летняя Земфира Г. задержана после убийства в Екатеринбурге 9-летнего мальчика.
REGNUM 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное