Футбол
Soccer.ruСборная России проведет товарищеский матч с Польшей
По информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мацея Савицки, сборная России проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.Матч пройдет 2 июня. Также Савицки сообщил, что польская сборная сыграет 31 марта с командой Украины.
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