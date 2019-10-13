Игроки сборной России провели разминку в отеле накануне гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. России достаточно сыграть вничью, чтобы получить путевку в финальный турнир. Команда Станислава Черчесова получит путевку на Евро, если не проиграет Кипру в Никосии.

Сборная России провела разминку в отеле перед матчем с Кипром

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