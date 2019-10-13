Футбол
Спорт-ЭкспрессСборная России провела разминку в отеле перед матчем с Кипром
Игроки сборной России провели разминку в отеле накануне гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. России достаточно сыграть вничью, чтобы получить путевку в финальный турнир. Команда Станислава Черчесова получит путевку на Евро, если не проиграет Кипру в Никосии.
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Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
RT на русском 05:38
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
Известия вчера в 19:37
Происшествия
В Японии число погибших от тайфуна возросло до 3 человек
В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погибли как минимум три человека. Это жители префектур Тиба, Гумма и Канагава.
Российская газета вчера в 17:23
Авто
В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur
В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Car.ru 10 октября в 22:01
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:10
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие
Путин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Автоспорт
Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
Говорит Москва 02:54
Здоровье
В России водителей могут начать проверять на хронический алкоголизм
В России для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
RT на русском 10 октября в 22:38
Кино
85 лет назад родился Савелий Крамаров
"Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
RT на русском 07:48
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие
Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости вчера в 15:38
Политика
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Суд поставил точку в деле о разделе имущества Юлии Началовой
Певица скончалась в Москве 16 марта 2019 года в 38 лет. Долгая судебная тяжба о разделе наследства Юлии Началовой, наконец, завершилась.
Радио Комсомольская правда 06:03
Происшествия
Вора в законе Андрея Неделю признали «гадом» и жестоко избили
Вора в законе Андрея Неделю признали "гадом" и жестоко избили Криминального авторитета развенчали в Киеве.
Экспресс газета 08:07
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Авто
На автомобили из «Кортежа» Путина поступили сотни заказов
Более 600 заказов поступило на российские автомобили бренда Aurus, известного также под проектным названием «Кортеж», сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Lenta.ru 11 октября в 09:31
Политика
МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»
НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Взгляд.ру вчера в 12:32
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония 05:00
Экономика
Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.
RT на русском 06:34
Происшествия
Машину пропавшей в Екатеринбурге девушки могли продать цыгане
Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане.
REGNUM 00:27
Происшествия
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины
RT на русском 02:56