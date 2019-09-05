Сообщается, что сборная России проводит тренировку на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго накануне матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии.

Сборная России перед матчем с шотландцами тренируется в полном составе

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