Сборная России провела первую тренировку перед матчем против команды Шотландии в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды. Российская сборная провела тренировку в полном составе.

Сборная России провела тренировку перед матчем с Шотландией

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