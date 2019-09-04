Футбол
Нева СпортСборная России проводит первую тренировку перед матчем с Шотландией
Ранее команда тренировалась на базе в Новогорске. Начинаем тренировку! 🔥#ШотландияРоссия pic.twitter.com/GW3xzlZ0KB — Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2019 Подопечные Станислава Черчесова в полном составе тренируются на стадионе «Хэмпден Парк», где завтра и пройдет матч Шотландия Россия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Общество
Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру
Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии.
РБК 07:45
Политика
Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.
RT на русском 07:46
Политика
Южная Осетия заняла высоту на линии границы с Грузией у села Уиста
Южная Осетия заняла в четверг одну из высот на линии границы с Грузией в районе приграничного села Уиста, где ранее был выставлен грузинский блокпост, и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы, заявили в комитете госбезопасности закавказской республики.
ТАСС 00:45
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком
В японском городе Иокогама поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком.
RT на русском вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Происшествия
На пляж во Флориде вынесло мешки с кокаином
Взгляд.ру 11:10
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Происшествия
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вторжения на Украину
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что во время учений «Кавказ-2020» Россия будет отрабатывать вторжение на Украину.
Lenta.ru 08:40
Политика
Раскрыты секреты задержанного по запросу США российского топ-менеджера
Задержанный в Италии по запросу США директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Коршунов мог заниматься шпионажем для развития российских двигателей.
Lenta.ru 13:59
Политика
В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
Pravda.Ru 13:04
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Хоккей
Артемий Панарин заявил, что может остаться жить в США
Чемпионат 14:45
Энергетика
Американская ExxonMobil уходит из Норвегии
Американская ExxonMobil продаст все свои нефтегазовые активы в Норвегии стоимостью 4 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ПРАЙМ 13:27
Политика
Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
RT на русском 12:48
Гаджеты
Представлен компактный флагман Sony Xperia 5
Компания Sony довольно неожиданно представила на выставке компактный смартфон Xperia 5, который получил флагманские характеристики.
Megaobzor.com 12:31
Армия и оружие
Армии практически нет: Экс-депутат Рады заявил о гниении Украины
Украину убивают "бандеровско-американские сволочи". Об этом РИА ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Царьград 11:18
Происшествия
В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде
Под завалами обрушившегося в Сергиевом Посаде здания находятся три человека, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
РБК 14:28
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46