Футбол

Нева СпортНева СпортСборная России проводит первую тренировку перед матчем с Шотландией

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Ранее команда тренировалась на базе в Новогорске. Начинаем тренировку! 🔥#ШотландияРоссия pic.twitter.com/GW3xzlZ0KB — Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2019 Подопечные Станислава Черчесова в полном составе тренируются на стадионе «Хэмпден Парк», где завтра и пройдет матч Шотландия Россия.
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