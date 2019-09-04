Ранее команда тренировалась на базе в Новогорске. Начинаем тренировку! 🔥#ШотландияРоссия pic.twitter.com/GW3xzlZ0KB — Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2019 Подопечные Станислава Черчесова в полном составе тренируются на стадионе «Хэмпден Парк», где завтра и пройдет матч Шотландия Россия.

Сборная России проводит первую тренировку перед матчем с Шотландией

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