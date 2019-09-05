Сборная России провела первую тренировку в Глазго, где в пятницу сыграет с командой Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020. В занятии приняли участие все 26 футболистов.

Сборная России провела тренировку в Глазго в полном составе

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