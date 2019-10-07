Футбол
Евро-футбол.руСборная России провела восстановительную тренировку
Футболисты сборной России в воскресенье провели восстановительную тренировку на базе в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter. В занятии в тренажёрном зале принимали участие футболисты, которые играли в российской Премьер-лиге в субботу.
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Семенов, Кудряшов и Могилевец провели восстановительную тренировку в сборной России
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