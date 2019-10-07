Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная России провела восстановительную тренировку

Россия — Шотландия
10 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Футболисты сборной России в воскресенье провели восстановительную тренировку на базе в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter. В занятии в тренажёрном зале принимали участие футболисты, которые играли в российской Премьер-лиге в субботу.
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