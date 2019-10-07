Футболисты сборной России в воскресенье провели восстановительную тренировку на базе в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter. В занятии в тренажёрном зале принимали участие футболисты, которые играли в российской Премьер-лиге в субботу.

Политика Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.

Политика В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Общество Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Путин повысил зарплаты президенту и премьеру Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк сообщил последние сведения об актрисе Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.

Политика В Киеве митингующие протестуют против «формулы Штайнмайера» В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера», участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса.

Единоборства Узбекский боец ММА скончался после поединка в Грозном Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с российским спортсменом.

Политика Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от Донбасса.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Культура СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».

Баскетбол ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ Московский ЦСКА потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Авто Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.

Шоу-бизнес Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.

Армия и оружие США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.

Гаджеты Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.

Армия и оружие Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.

Политика Глава Тувы прокомментировал прогулку Путина в тайге Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что на видео, на котором зафиксирована прогулка президента России Владимира Путина по тайге, запечатлён один из районов региона.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".