Футбол
Евро-футбол.руСборная России провела восстановительную тренировку
Футболисты сборной России в воскресенье провели восстановительную тренировку на базе в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter. В занятии в тренажёрном зале принимали участие футболисты, которые играли в российской Премьер-лиге в субботу.
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Игроки сборной России провели восстановительную тренировку в Новогорске
Спорт-Экспресс06 октября в 10:17
Семенов, Кудряшов и Могилевец провели восстановительную тренировку в сборной России
Матч ТВ06 октября в 10:21
Семенов, Кудряшов и Могилевец провели восстановительную тренировку в сборной России
Sportbox.RU06 октября в 10:21
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Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина
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Неизвестная Сигурни Уивер: лейтенант Рипли отмечает 70-летие
Главной ролью в жизни голливудской актрисы Сигурни Уивер принято считать образ лейтенанта Рипли из научно-фантастической франшизы "Чужой".
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РИА Новости 06:56
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В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
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Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Происшествия
Кубанский судья требовал от бизнесмена взятку в 64 млн рублей
В феврале сотрудники УФСБ России задержали Стародубцева при передаче ему муляжа купюр на сумму 29,9 млн рублей.
Блокнот Краснодар 09:01
Армия и оружие
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Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
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Дни24 05:02
Интернет
Настольный браузер Opera поможет уйти от слежки
Разработчики Opera обновили настольную версию браузера, встроив в неё систему защиты от слежки за онлайн-активностью.
Вести.Хайтек 06:59
Кино
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
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Общественное телевидение России вчера в 02:57
Общество
Жители малых городов больше смотрят телевизор, чем жители крупных
В малых городах дети в возрасте от 11 до 17 лет смотрят телевизор почти в полтора раза дольше, чем сверстники в крупных городах (1 час 45 минут против 1 час 14 минут), дети 4–11 лет – почти на четверть дольше, а молодежь 18–24 лет – на 15%, показал анализ данных за август и сентябрь 2019 года.
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Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной
Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
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Отмечается, что на первый этап проекта выделили 350 млн рублей из регионального и 350 млн рублей из федерального бюджета на 2019 год.
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Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
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В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
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Новак прокомментировал ситуацию с газопроводом OPAL
Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в нормализации ситуации с ограничением для «Газпрома» на пользование газопроводом OPAL.
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Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
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Шоу-бизнес
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Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
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