Футболисты сборной России в воскресенье провели восстановительную тренировку на базе в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter. В занятии в тренажёрном зале принимали участие футболисты, которые играли в российской Премьер-лиге в субботу.

Политика Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Общество Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.

Кино Неизвестная Сигурни Уивер: лейтенант Рипли отмечает 70-летие Главной ролью в жизни голливудской актрисы Сигурни Уивер принято считать образ лейтенанта Рипли из научно-фантастической франшизы "Чужой".

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Общество Депутат Госдумы предложил ввести новые параметры возрастной маркировки Депутаты Госдумы внесли предложение отказаться от возрастной маркировки 0 +, 6 +, 12 +, 16 + для произведений литературы и искусства, пишут РИА "Новости" со ссылкой на текст законопроекта, подготовленного членами комитета по культуре.

Политика Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.

Политика Директором ФСИН стал Александр Калашников Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.

Шоу-бизнес Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Кубанский судья требовал от бизнесмена взятку в 64 млн рублей В феврале сотрудники УФСБ России задержали Стародубцева при передаче ему муляжа купюр на сумму 29,9 млн рублей.

Армия и оружие Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.

Политика Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Космос На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.

Интернет Настольный браузер Opera поможет уйти от слежки Разработчики Opera обновили настольную версию браузера, встроив в неё систему защиты от слежки за онлайн-активностью.

Кино В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019 В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.

Общество Жители малых городов больше смотрят телевизор, чем жители крупных В малых городах дети в возрасте от 11 до 17 лет смотрят телевизор почти в полтора раза дольше, чем сверстники в крупных городах (1 час 45 минут против 1 час 14 минут), дети 4–11 лет – почти на четверть дольше, а молодежь 18–24 лет – на 15%, показал анализ данных за август и сентябрь 2019 года.

Происшествия Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.

Футбол Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.

Транспорт На строительство Большого казанского кольца выделили 700 млн рублей Отмечается, что на первый этап проекта выделили 350 млн рублей из регионального и 350 млн рублей из федерального бюджета на 2019 год.

Армия и оружие В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.

Шоу-бизнес Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.

Политика В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Политика Новак прокомментировал ситуацию с газопроводом OPAL Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в нормализации ситуации с ограничением для «Газпрома» на пользование газопроводом OPAL.

Общество Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.